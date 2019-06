Wie kann man den zeitgenössischen Kulturbetrieb beschreiben? Ohnmächtig gegenüber den Rechten? Mit sich selbst beschäftigt und elitär? Oder als Gefasel, Geschrammel, Gekleckere - viel zu kapitalistisch, die wahren Probleme nicht benennend? Die Zeitschrift »Melodie und Rhythmus« hat sich aufgemacht den Problemen der Gegenwart mit sogenannter Gegenkultur die Stirn zu bieten.

Nachdem das 1957 in der DDR gegründete Magazin mehrfach eingestellt und wiederbelebt worden war, zuletzt 2018, erschien die Ausgabe Anfang dieses Jahres mit einem eigenen Manifest: »Wie die proletarischen Menschen auf Käthe Kollwitz’ Zeichnung von 1932 gegen die faschistische Bedrohung reichen wir uns die Hände und bilden eine Front der internationalen Solidarität von Künstlern, Kulturschaffenden und Intellektuellen«, heißt es darin. Am 8. Juni ist nun in Berlin die Konsequenz der letzten Magazinrettungskampagne gefolgt: eine Künstler-Konferenz, inklusive Abendg...