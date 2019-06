Prag. Der Vorschlag von Bundesinnenminister Horst Seehofer, einmal einen Sudetendeutschen Tag in Tschechien abzuhalten, ist in Prag auf Ablehnung gestoßen. »Das würde ich für eine nicht zu akzeptierende Provokation halten«, sagte Tschechiens Premier Andrej Babis der Zeitung »Pravo« (Montag). Er hoffe, dass dieser Vorstoß nicht ernst gemeint sei. Beim jährlichen Pfingsttreffen der Sudetendeutschen in Regensburg hatte Seehofer viele Entwicklungen hin zu einer Normalisierung in den gegenseitigen Beziehungen gelobt, dann aber hinzugefügt: »So richtig - und das möchte ich noch erleben - abgerundet ist die Geschichte erst, wenn wir mal einen Sudetendeutschen Tag in Tschechien begehen.« dpa/nd