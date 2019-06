Eberswalde. Auf einer Landstraße bei Eberswalde ist ein Motorradfahrer tödlich verunglückt. Der 52-Jährige sei am Sonntag zwischen Eberswalde und Liepe (Barnim)aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt, erklärte das Lagezentrum des Polizeipräsidiums in Potsdam. Der Motorradfahrer starb noch am Unfallort. dpa/nd