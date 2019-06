Jüterbog. Der Waldbrand auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz nahe Jüterbog ist gelöscht. Das teilte der Landkreis Teltow-Fläming am Sonntagabend mit. Die Großschadenslage wurde aufgehoben. Damit ging die Zuständigkeit für die weitere Brandbekämpfung am Montag offiziell an die Stadt Jüterbog...

