Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Brüssel. Vor dem EU-Gipfel am 20. und 21. Juni verschärft sich das Gerangel um die Führungsposten der EU. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer kündigte Unterstützung für den CSU-Politiker Manfred Weber als EU-Kommissionspräsidenten an. Weber hat aber nach wie vor mächtige Gegner, darunter Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron. Webers Europäische Volkspartei ist trotz Verlusten bei der Europawahl mit 24 Prozent der Mandate stärkste Fraktion im Europaparlament. Deshalb erhebt EVP-Fraktionschef Weber Anspruch auf das Amt des Kommissionspräsidenten, das in etwa einem Brüsseler Regierungschef der EU entspricht. dpa/nd