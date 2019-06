Die »New York Times« will in ihrer internationalen Ausgabe künftig auf die täglichen politischen Karikaturen verzichten. Im April hatte sich die US-Zeitung für eine Karikatur entschuldigt, die Kritiker als antisemitisch bezeichnet hatten. Der »New York Times«-Redakteur James Bennet erklärte, die Zeitung beabsichtige schon seit einem Jahr, analog zur US-Ausgabe auch in der internationalen Ausgabe auf Karikaturen zu verzichten. Die Entscheidung werde ab 1. Juli greifen. Der Karikaturist Patrick Chappatte erklärte hingegen, die Entscheidung habe mit der antisemitischen Karikatur vom April z...

