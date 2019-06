Von einer verschollenen Goldauflage auf der über 3600 Jahre alten Himmelsscheibe von Nebra sind nun mit moderner Technik Goldspuren entdeckt worden. Die Bronzescheibe zeigt die älteste konkrete Himmelsdarstellung der Welt. Zwei Raubgräber hatten am 4. Juli 1999 mit Hilfe eines Metallsuchgerätes die Himmelsscheibe zusammen mit einem Bronzeschatz entdeckt. Das Original steht im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle. dpa/nd

