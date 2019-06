Die Interfilm-Akademie vergibt ihren Ehrenpreis im Rahmen des 37. Filmfests München an Elisabeth Wicki-Endriss für ihr Lebenswerk als Schauspielerin, Bewahrerin des Filmerbes des Regisseurs Bernhard Wicki und Förderin der Film-Friedensarbeit. Mit der Stiftung des »Friedenspreises des Deutschen Films - Die Brücke« habe sie die Film-Friedensarbeit wegweisend geprägt, heißt es in einer Mitteilung der Akademie. epd/nd

