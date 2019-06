Es ist nach Koalitionsbruch, Übergangsregierung, Misstrauensvotum und Wiederangelobung bereits die 4. Regierung innerhalb von wenigen Wochen, die die Geschicke in Österreich demnächst leiten soll. In der vergangenen Woche vereidigte Bundespräsident Alexander van der Bellen die neue Bundesregierung, die zumindest bis zu den Neuwahlen im September das Alpenland regiert. Nach dem Koalitionsbruch in Folge des Ibiza-Videos stellt sich die Regierung in der Plenarsitzung am Donnerstag nun erstmals im Parlament vor.

Die Anfang vergangener Woche vorgestellte »Expertenregierung« besteht aus politisch weitgehend unbekannten Namen, sticht aber vor allem durch Eines hervor: Mit Brigitte Bierlein, der ehemaligen Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs, steht erstmals in der österreic...