Eine Delegation der Wirtschaft sucht mithilfe des Regierenden Kooperationen in Japan

Der Geschäftsklimaindex der Berliner Wirtschaft ist zum zweiten Mal in Folge gesunken. Er liegt nun bei 137 Punkten, so das Ergebnis der aktuellen Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Berlin. Im Sommer 2018 lag der Wert bei 144 Punkten, Anfang 2019 bei 140 Punkten. Viele Unternehmen bewerten die Geschäftsaussichten skeptischer als noch vor einem Jahr. Als Hauptursachen gelten Fachkräftemangel, wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen und Energiepreise. IHK-Hauptgeschäftsführer Jan Eder fordert mehr politische Zugeständnisse und Verwaltungshandeln zugunsten der Berliner Wirtschaft. clk

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Offiziell unterstützen will die Berliner Mietergemeinschaft das Enteignungs-Begehren nicht

Im Haus des Strassenfegers können Menschen in Not zu sozial verträglichen Mieten leben

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!