Einem 58-jährigen Mann wurde am Sonntag gegen 5 Uhr vor einer Schwulenbar in der Kleiststraße von einem Unbekannten aus einer dreiköpfigen Gruppe heraus eine Flüssigkeit ins Gesicht gesprüht, bei der es sich offenbar um Reizgas handelte. Anschließend flüchtete der Angreifer zusammen mit der Gruppe. Ein Zeuge berichtete von einem ähnlichen Angriff, der sich zuvor am Wittenbergplatz ereignet haben soll. Die Ermittlungen dauern an. Vor einem Imbiss am Tempelhofer Damm beschimpfte ein 53-jähriger Mann am Montagvormittag ein lesbisches Paar homophob und griff die jungen Frauen im Alter von 18 und 21 Jahren tätlich an. Hier ermittelt der Polizeiliche Staatsschutz. clk