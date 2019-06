In Friedrichshain wurde die Zeugin eines Streits rassistisch beleidigt. Sie hatte versucht, sich am frühen Sonntagmorgen auf der Warschauer Straße schlichtend zwischen einen Mann und eine Frau zu stellen und wurde daraufhin von dem Mann rassistisch beschimpft und bespuckt. Zudem soll er ihr in den Unterbauch getreten haben. Er flüchtete in Richtung Revaler Straße. Nun ermittelt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt. clk