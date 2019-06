Zum Wintersemester 2019/2020 startet in Hamburg ein neuer Studiengang der Humanmedizin in englischer Sprache. Mit jährlich 150 Studienplätzen bietet der Universitätsmedizin Neumarkt am Mieresch Campus Hamburg (UMCH) ab dem 30. September 2019 Abiturienten die Möglichkeit, ohne Numerus Clausus und Wartesemester ein Medizinstudium aufzunehmen. Bewerbungen sind ab sofort möglich.

Voraussetzung für das Zulassungsverfahren ist eine Hochschulzugangsberechtigung mit einer Abiturnote bis e...