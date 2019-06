Der Infodienst Recht und Steuern der LBS hat neun Entscheidungen von Zivil- und Verwaltungsgerichten ausgewählt, die allesamt etwas mit Licht und Dunkelheit oder mit dem Funktionieren von Jalousien zu tun haben.

Streit um die Rollläden

Wer ist eigentlich innerhalb einer WEG für die Rollläden zuständig? Diese Frage stellte sich, als eine Gemeinschaft diese Rollos per Mehrheitsbeschluss instand setzen wollte. Dafür sollte das Gemeinschaftsvermögen verwendet werden. Ein Mitglied klagte dagegen. Er hielt die Rollläden für Sondereigentum.

Das Amtsgericht Würzburg (Az. 30 C 1212/14) vertrat eine andere Rechtsmeinung. Die Rollos seien in die Außenwand integriert und könnten ohne Beeinträchtigung der äußeren Gestalt des Hauses nicht demontiert werden, weswegen sie zum Gemeinschaftseigentum gehörten, so das Gericht.

Wenn der Nachbar hilft

Nachbarschaftshilfe wird hoch geschätzt, nicht immer nur für die einfachen Aufgaben wi...