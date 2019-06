Ankara. Der Streit zwischen Washington und Ankara über die geplante Beschaffung russischer Luftabwehrraketen für die türkischen Streitkräfte eskaliert. Hält der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan am umstrittenen Raketendeal mit Moskau fest, wird die Türkei Ende Juli von der Teilnahme am F-35-Kampfjetprogramm ausgeschlossen. Das kündigte das US-Verteidigungsministerium in Washington an. Die Türkei muss dann auch auf die Lieferung von 100 bestellten F-35 verzichten. nd Kommentar Seite 10