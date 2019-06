Berkenbrück. Beim Zusammenprall eines Güterzugs und eines Autos ist die Autofahrerin ums Leben gekommen. Die 54-Jährige wollte gegen Mitternacht einen Bahnübergang in Berkenbrück passieren, wie ein Polizeisprecher in Frankfurt (Oder) am Dienstagmorgen sagte. Der Güterzug riss ihren Wagen demnach etwa 150 Meter weit mit sich. Die Frau starb noch am Unfallort. Den Angaben zufolge war zunächst unklar, ob die Frau die Halbschranke umfuhr oder ob die Barriere geöffnet wurde. AFP/nd