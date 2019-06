»Lula – ein politischer Gefangener« – Demonstranten am Montag vor dem Justizministerium in Brasília Foto: AFP/Evaristo Sa

São Paulo. Der brasilianische Justizminister Sergio Moro gerät wegen angeblicher Absprachen mit der Staatsanwaltschaft in seinem Amt als Bundesrichter bei der Verurteilung von Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva unter erheblichen Druck. Die Investigativplattform »The Intercept« zitierte am Sonntag aus ihr zugespielten Chats, E-Mails, Videos und Fotos. Daraus geht hervor, dass Lula vor einem Jahr gezielt inhaftiert worden sei, um ihn an der Kandidatur für die Präsidentschaft zu hindern. Der Linkspolitiker führte damals die Umfragen mit weitem Vorsprung an.

Lulas Arbeiterpartei sprach von einem der größten Justizskandale in Brasilien. Mehrere Abgeordnete forderten den sofortigen Rücktritt Moros. Die Dokumente aus den Jahren 2015 bis 2017 belegen l...