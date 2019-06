Näherinnen fertigen bei Biehler Sportswear in Limbach-Oberfrohna Sitzpolster für Radsporthosen. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

In der guten alten Zeit kamen die Socken ins Haus. »Deutscher Strumpfverkäufer um 1800« steht auf einem Bild, das in der Strumpfwerk Lindner GmbH in Hohenstein-Ernstthal im Büro hängt. Es zeigt einen Händler, der Strümpfe aus dem Bauchladen vertreibt: gestrickte Qualitätsware, wie zu lesen ist. Die läuft 220 Jahre später noch immer von den Maschinen - und soll bald wieder direkt an die Tür geliefert werden: »bei Bestellung bis 13 Uhr schon am folgenden Tag«, sagt Thomas Lindner, der Geschäftsführer. Nur, dass es sich nicht mehr um gewöhnliche Socken für alle Tage handelt. »Dieser Bedarf wird nicht mehr von Firmen aus Europa gedeckt«, sagt Lindner. Sein Betrieb liefert heute maßgeschneiderte Socken für die Gesundheit: Kompressionsstrümpfe zum Beispiel, die an die Schenkel ihres Trägers angepasst sind - und zwar auch als Einzelstück: »Wir liefern ab Losgröße 1.«

Die Traditionsfirma, die einst von Lindners Urgroßeltern gegründet wurd...