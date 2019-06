Über Martin Schulz, dem 2017 als Kanzlerkandidat gescheiterten SPD-Politiker, gibt es nun ein Theaterstück: »Die Schulz-Story« hat am Dienstagabend die achten »Hamburger Privattheatertage« eröffnet. In der fast dreistündigen Inszenierung von Christof Küster, einem Gastspiel vom Studio Theater Stuttgart, verkörperte Sebastian Schäfer den Politiker. Das Stück ist eine Bühnenfassung des gleichnamigen Bestsellers von »Spiegel«-Autor Markus Feldenkirchen. dpa/nd

