Computertastaturen, Erste-Hilfe-Koffer, Dunstabzugshauben, Schuhe, Hörgeräte oder Zigaretten: Wer die Norm setzt, macht den Markt. Wer in die Festlegung der Standards in seiner Branche involviert ist, kann sich einen Vorsprung vor der Konkurrenz sichern. Der Dokumentarfilm geht dem Prozess der Normung nach, zeigt, welche Personen und Strategien sich dahinter verbergen - und dass keine Norm unumstößlich ist. Foto: ZDF/ Thomas Hies

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!