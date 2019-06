Fontane in locker: Gunter Schoß erzählt Fontanes Biografie so unterhaltsam wie informativ als »Ein Lebensbild in Anekdoten«. Es geht um den Apothekengehilfen, um den den werdenden Schriftsteller und Londonkorrespondenten, den von Geldnot Geplagten, den Verliebt-Verlobt-Verheirateten, den überforderten Familienvater und den rastlos Reisenden und geselligen Plauderer, der fast sechzigjährig beschließt, »die Feder noch einmal recht fest in die Hand zu nehmen« und seinen ersten, seit Jahren in der Schublade liegenden Roman zu vollenden. »Meine Arbeit muss zum Mindesten so gut sein, dass ich auf sie hin einen kleinen Romanschriftsteller-Laden aufmachen kann« (Eulenspiegel, 128 S., bros., 9,99 €).