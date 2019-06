Hille. Nach dem Ende der ersten Saison des neu gegründeten Festivals »Orgelspiele Mecklenburg-Vorpommern« zeigen sich die Initiatoren zufrieden. Rund 1200 Besucher hätten an den 16 Veranstaltungen teilgenommen. »Wir haben mit unserem Ansatz voll ins Schwarze getroffen«, erklärte Festival-Leiterin Helga Trölenberg. Die »Orgelspiele« sollten die historischen Orgeln in Dörfern und Kleinstädten in den Blick nehmen. Das Festival fand an drei Wochenenden im Mai und Juni statt, unter anderem in Zarrentin, Neustrelitz und Brüel. dpa/nd