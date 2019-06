Stuttgart. In Deutschland sind immer mehr Menschen dauerhaft auf Beatmungsgeräte angewiesen. Darunter befinden sich laut einer in der Fachzeitschrift »DMW Deutsche Medizinische Wochenschrift« veröffentlichten epidemiologischen Studie immer mehr ältere und mehrfach erkrankte Patienten. Für sie ist es besonders schwer, nach einer längeren intensivmedizinischen Behandlung wieder selbstständig zu atmen. Experten in sogenannten Weaning-Zentren bemühen sich gezielt darum, Intensivpatienten von der Beatmung zu entwöhnen. Trotz steigender Erfahrung können nur etwa 60 Prozent der Patienten von der invasiven Beatmung entwöhnt werden. nd