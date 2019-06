Sondergipfel in Brüssel / Merkel will Weber als Kommissionspräsident, die Mehrheit der Deutschen nicht

Die Positionen an den Spitzen von Kommission, Rat und Parlament sind nach den Europawahlen neu zu besetzten

Genf. Der französische Präsident Emmanuel Macron würde Angela Merkel als EU-Kommissionspräsidentin seine Stimme geben. »Wenn sie es machen wollte, würde ich sie unterstützen«, sagte er am Dienstagabend dem Schweizer Fernsehsender RTS in Genf. Er bekräftigte seine Vorbehalte gegen Manfred Weber (CSU), den von Merkel für das Amt unterstützten Spitzenkandidaten der Europäischen Volkspartei. AFP/nd

Erneut antimuslimische Attacken in Kassel, Dresden und Bremen

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!