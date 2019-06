Gewitter mit starken Regenfällen haben die Feuerwehr in der Nacht zum Mittwoch in Atem gehalten. Die Helfer rückten zu zahlreichen Einsätzen aus. Gegen 3 Uhr morgens hatte sich die Situation beruhigt. Während dieser drei Stunden wurde die Feuerwehr zu rund 160 wetterbedingten Einsätzen gerufen, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Unter anderem stürzten Bäume um, Keller liefen voll. Zudem wurden Teile von Autobahnen und Straßenzüge überschwemmt. Größere Schäden blieben jedoch aus. Außerdem mussten aufgrund der Wetterbedingungen an den Flughäfen Tegel und Schönefeld die sogenannte Vorfeldabfertigung am späten Dienstagabend bis in den Mittwochmorgen für mehrere Stunden eingestellt werden. Passagiere konnten weder in die Flugzeuge ein- noch aussteigen. dpa/nd