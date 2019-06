Schwerin. In Mecklenburg-Vorpommern sind ein aktiver und drei ehemalige Beamte des Spezialeinsatzkommandos des Landeskriminalamtes festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, zwischen 2012 und 2016 Dienstmunition entwendet zu haben. Ein Beschuldigter hat laut der Behörde Kontakt zur sogenannten Prepperszene. Gegen die Beamten werde wegen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz, gegen das Waffengesetz und wegen Betrugs ermittelt, so eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Mittwoch in Schwerin. Staatsanwälte und Polizisten hatten am Mittwoch 14 Wohn- und Diensträume der Beschuldigten in fünf Orten durchsucht und Haftbefehle beantragt. Das Vorgehen ist Ergebnis eines seit 2017 laufenden Antiterrorverfahrens des Generalbundesanwalts gegen einen Rechtsanwalt und einen weiteren Polizisten. Ihnen wird die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vorgeworfen. Landesinnenminister Lorenz Caffier (CDU) zeigte sich angesichts der Vorwürfe »fassungslos« und kündigte eine »strukturelle und personelle« Überprüfung der Diensteinheit an. Die Festgenommenen sollen nach seinen Worten »möglichst« aus dem Polizeidienst entlassen werden. AFP/dpa/nd