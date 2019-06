Bürgerinitiative fordert Hochwasserschutz wie in Greifswald - Schweriner Umweltministerium lehnt dies als nicht realisierbar ab

Rostock. Sturmtief »Klaus« hat auf seinem Weg über Mecklenburg-Vorpommern Schäden hinterlassen. Besonders hart traf es eine Hochzeitsgesellschaft in Blankensee (Landkreis Vorpommern-Rügen). 100 Gäste feierten, als ein 30 Zentimeter starker Ast in vier Metern Höhe durch eine Windböe abbrach und auf die Gesellschaft fiel. Drei Frauen und vier Männer wurden schwer, ein weiterer Mann leicht verletzt. dpa/nd

Die Hansestadt Rostock wählt am Sonntag einen neuen Oberbürgermeister

Mehrere Explosionen auf Schiffen am Golf von Oman sorgen international für Spekulationen

