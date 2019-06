Viele Jahre währte das verbissene Ringen um die Rettung ehemals volkseigener Seen vor der drohenden Privatisierung durch die bundeseigene Bodenverwertungs- und - verwaltungsgesellschaft. Inzwischen habe das Land Brandenburg alle 194 Seen gekauft, die in den hiesigen Breiten noch nicht verscherbelt waren, erklärt Ingrid Mattern, Sprecherin von Finanzminister Christian Görke (LINKE) dem »nd« am Donnerstag.

Rund 6,8 Millionen Euro berappte das Bundesland. Ursprünglich wollte Brandenburg die Seen umsonst haben. Wozu etwas bezahl...