Was soll das sein

Washington. Das US-Außenministerium hat am Mittwoch den Diplomaten Donald Booth zum Sondergesandten für Sudan ernannt. Booth befinde sich bereits zusammen mit dem für Afrika zuständigen US-Außenstaatssekretär Tibor Nagy auf dem Weg nach Sudan, erklärte Ministeriumssprecher Morgan Ortagus. Der 65-jährige Diplomat soll dabei helfen, eine »friedliche politische Lösung« zwischen der Militärführung und der Protestbewegung zu finden. Derzeit regiert ein Militärrat in Sudan. Booth kennt das Land gut, er war von 2013 bis 2017 der Sondergesandte der Administration von Präsident Barack Obama für Sudan und Südsudan. Vorher war er US-Botschafter in Liberia, Sambia und Äthiopien gewesen. AFP/nd