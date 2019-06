Seit Donnerstag sind die rund 1800 Berliner Mitarbeiter*innen der Arbeiterwohlfahrt (AWO) zu einem dreitägigen Warnstreik aufgerufen. Anlass sind drei ergebnislose Runden in den Tarifverhandlungen. Am Vormittag protestierten etwa 150 von ihnen vor der Senatsverwaltung für Finanzen in Berlin-Mitte. clk