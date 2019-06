Am Mittwoch alarmierte ein Zeuge gegen 17 Uhr die Polizei im Neuköllner Volkspark Hasenheide, nachdem ein Mann sich dort volksverhetzend geäußert haben soll. Anschließend verließ der Tatverdächtige den Park. Aufgrund der Personenbeschreibung wurde er kurz darauf vorläufig festgenommen und nach Feststellung seiner Personalien am Ort entlassen. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin führt die Ermittlungen. clk

Eine Installation in Friedrichsfelde erinnert an Mies van der Rohes Revolutionsdenkmal

