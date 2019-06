Berlin will Wildbienen auch im Herzen der Metropole Nahrung bieten. Nahe dem Hauptbahnhof, im Spreebogenpark, ist am Donnerstag die zehnte Fläche zur Förderung der Insektenvielfalt eröffnet worden. Dort sollen noch in diesem Jahr Wildblumen wachsen. Weitere Flächen für das auf fünf Jahre angelegte Projekt »Mehr Bienen für Berlin - Berlin blüht auf« sollen im Herbst folgen. Beteiligt sind bisher die Bezirke Mitte, Charlottenburg-Wilmersdorf und Friedrichshain-Kreuzberg. dpa/nd