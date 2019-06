Radebeul. Sachsens Landtagspräsident Matthias Rößler fordert die Aufhebung der Russland-Sanktionen. »Immer wieder hat sich Sachsen bereits in der Vergangenheit dafür ausgesprochen«, sagte er am Donnerstag am Rand des deutsch-russischen Zukunftsforums in Radebeul. Die Sanktionen hätten politisch nichts gebracht, seien aber gerade für Sachsen mit wirtschaftlichen Nachteilen verbunden. Zudem seien Deutschland und Russland durch Pipelines - durch die etwa 40 Prozent des deutschen Öl- und Gasbedarfes fließen - verbunden »wie siamesische Zwillinge«. Experten aus Deutschland, Russland und Zentralasien tauschen sich auf dem Zukunftsforum noch bis Freitag unter dem Motto »Russland als Teil Europas« unter anderem zu Wirtschaft, Energie und Sicherheit aus. dpa/nd