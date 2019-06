Schon zum 80. Geburtstag wurde dem Philosophen in Frankfurt eine Ausstellung gewidmet: »... die Lava des Gedankens im Fluss«. Foto: ddp images/Thomas Lohnes

Wenn sich Jürgen Habermas in den letzten Jahren nicht mit Religions- und Rechtsphilosophie beschäftigt, setzt er sich mit dem Verfall des Europa-Ideals auseinander. In journalistischen Arbeiten behandelt er Fragen des Staatsrechts, kritisiert elitäre Züge der EU, weist auf Legitimationsdefizite hin und fordert Reformen in Brüssel und Straßburg. Er verteidigt sozialdemokratische Positionen in der Ära ihres Ausverkaufs, er streitet für die Rückgewinnung staatlicher Handlungsspielräume gegen deregulierte Märkte. Ginge es nach ihm, führte eine »transnationale Volkssouveränität« zu einer »postnationalen Konstellation« Europas.

Politischer Stichwortgeber, Gewissen der deutschen Nation: Das ist die Rolle, in welcher der Philosoph, der am Dienstag 90 Jahre alt wird, spätestens seit dem »Historikerstreit« bekannt ist. Und die Bilanz seiner Wortergreifungen fällt so zwiespältig aus wie die der jüngeren Zeitgeschichte. 1986 griff Habermas di...