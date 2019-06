Reggaeton? Das ist doch dieser lateinamerikanische Musikstil mit den Videoclips, in denen Typen mit Sonnenbrillen und viel Bling-Bling in dicken Autos durch die Gegend fahren und sich darüber auslassen, dass sie die Größten sind … Feministischer Reggaeton klingt da erst mal wie ein Widerspruch. Doch genau das macht Chocolate Remix. Was vor sechs Jahren in Buenos Aires als spontanes Projekt begann, um sich über die Supermachos des Musikbusiness lustig zu machen, wird mittlerweile auch hierzulande auf Festivals wie der Fusion abgefeiert.

Foto: Victoria Schwindt