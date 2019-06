Margarete Stokowski ist Autorin und Kolumnistin. Foto: dpa/Gregor Fischer

Das Leben in der Komfortzone genießt einen schlechten Ruf. In Psychologieforen gibt es erschöpfende Anleitungen über Wege heraus aus jenem »Bereich eines Menschen, in dem er sich wohl und sicher fühlt« - hin zu Sphären »where the magic happens«. Und auch in Politik, Wirtschaft sowie im Sport suchen immer mehr das Zauberhafte außerhalb der Komfortzone. Für Daimler-Chef Ola Källenius bedeutet das ein Umschwenken auf »grüne« Technologien statt dieselemittierender SUVs. Laufbegeisterte in Duisburg ziehen den Schlammlauf luftigen Spaziergängen vor - und Justizministerin Katarina Barley gibt den Imperativ »runter vom Sofa« aus.

Letztgenanntes avancierte bekanntlich unter dem französischen Decknamen »Chaiselongue« entgegen seiner recht trivialen wörtlich...