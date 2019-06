Zahlreiche Menschen sitzen in der Simon-Dach-Straße Ecke Boxhagener Straße in Friedrichshain in Gaststätten rund um das Kino Intimes. Eine neue Genossenschaft "Diese eG" hat hier ein Haus gekauft, dass einfach überteuert ist, um Mieter vor zukünftigen Spekulationen zu schützen. Foto: dpa/Jens Kalaene

»Wir sind dazu bereit, mehr Miete zu zahlen, weil wir dem Investoren entgehen wollen«, sagt Martin Arndt. Er ist Mieter des Hauses Boxhagener Straße 32 in Berlin-Friedrichshain - und nun über die frisch gegründete Wohnungsgenossenschaft »Diese eG« auch Miteigentümer der Immobilie. Am 17. Mai hatte der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg sein Vorkaufsrecht im Milieuschutzgebiet zugunsten der Genossenschaft ausgeübt. Am 27. Mai folgte das Haus Forster Straße 1 in Kreuzberg und am 7. Juni schließlich die Krossener Straße 36 in Friedrichshain. Sieben weitere Häuser könnten in nächster Zeit folgen.

Was alle Häuser eint: Ihr Verkaufspreis war so hoch, dass keine landeseigene Wohnungsbaugesellschaft sich wirtschaftlich in der Lage sah, die Häuser zu erwerben. 3800 Euro pro Quadratmeter ist der Durchschnittspreis für die Immobilien. Immobilienwirtschaftlich gerechnet ergibt das, wenn die Kredite für den Erwerb wie üblich in 30 Jahren abgezahlt sein sollen, eine Nettokaltmiete von 14,25 Euro pro Quadratmeter monatlich, dazu kommen noch Betriebskosten von 1,25 Euro. Das erläutert Werner Landwehr, Leiter der Berliner Filiale der gemeinwohlorientierten GLS-Bank und einer der Vorstände der »Diese eG« am Donnerstagabend in der Kreuzberger »Forum Factory« bei der ersten öffentlichen Vorstellung der Genossenschaft.

Ganz so hoch soll die Miete dann doch nicht ausfallen, auf 30 Jahre gerechnet sollen im Schnitt 8,50 nettokalt pro Monat fällig werden. Bei einer Einstiegsmiete von sechs Euro würden bei vier Prozent jährlicher Erhöhung am Ende, also im Jahr 2050, fast zwölf Euro pro Quadratmeter nötig sein, damit der Kredit getilgt wäre. Möglich machen soll das ein zehnprozentiger Zuschuss des Finanzsenators für den Erwerb, wie ihn auch landeseigene Wohnungsbaugesellschaften beanspruchen können sowie Förderdarlehen der landeseigenen Investitionsbank Berlin. Als Gegenleistung müssen auf 30 Jahre gerechnet mindestens ein Viertel der Wohnungen von Menschen mit Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein bewohnt sein. »Ich soll von Finanzsenator Matthias Kollatz ausrichten: Er unterstützt die ›Diese eG‹, weil sie das normale Vorkaufsrecht entlastet durch genossenschaftliches Wohnen«, sagt eine Parteifreundin, die SPD-Bundestagsabgeordnete Cansel Kiziltepe.

Außerdem kommt auf die Mieter der Kauf von Genossenschaftsanteilen zu - für 500 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. »Wir sind erst mal aus den Latschen gekippt«, berichtet Cindy Lautenbach aus der Krossener Straße 36. Doch immerhin seien die Genossenschaftsanteile auch eine Art Sparplan. Und auch diese können abgestottert werden. Auf 20 Jahre gerechnet werden so 2,30 pro Monat und Quadratmeter zusätzlich fällig. »Wir sind als Bewohner sehr interessiert daran, alle mitzunehmen. Auch die, die sich das nicht leisten können«, erläutert Lautenbach. Über einen Solidaritätsfonds können auch Interessierte Anteile erwerben, um die Belastung der Mieter zu senken. »Ich wünsche mir, dass Leute, die Erben sind, statt sich ein Cabrio zu kaufen das Geld lieber dort reinbuttern«, wirbt der Friedrichshain-Kreuzberger Baustadtrat Florian Schmidt (Grüne).

LINKE-Mietenexpertin Gaby Gottwald hat Zweifel an dem Modell der »Diese eG«, einzusteigen, wenn alle anderen nicht mehr kaufen. »Ich will nicht sagen, dass das falsch ist. Mein Punkt ist: Wenn ich so teure Häuser kaufe und das mit einem Sozialprojekt koppele, dann muss man darüber nachdenken, ob das gesamte Paket Sinn macht«, so die Abgeordnete, die auch die sogenannten freiwilligen Mieterhöhungen bei Vorkäufen durch landeseigene Wohnungsunternehmen kritisiert. »Mit so etwas schießt man sich möglicherweise selbst das Vorkaufsrecht sturmreif«, fürchtet sie.

»Natürlich gibt es viel und sicherlich auch berechtigte Kritik an dem Modell«, entgegnet Arndt, der auch dem Aufsichtsrat der »Diese eG« angehört. »Die Genossenschaft ist eine Chance für uns«, so Arndt weiter.

»Natürlich hat Gaby Gottwald irgendwo recht«, räumt Baustadtrat Schmidt ein. Ihm gehe es darum, in Berlin an den Punkt zu kommen, an dem Wien ist: mit über der Hälfte der Wohnungen in kommunalem oder genossenschaftlichem Eigentum statt wie derzeit ein Viertel. »Wenn ich ein Haus rette und vom Markt nehme, dann habe ich das Klassenziel vom Milieuschutz grundsätzlich erreicht«, so Schmidt.