Am Samstagnachmittag wurde in Friedrichshagen eine Frau vor einem Supermarkt von einem Mann rassistisch beschimpft. Die herbeigerufene Polizei entließ den 55-jährigen nach der Personalienfeststellung. In der Hohenschönhausener Gehrenseestraße wurden zwei Frauen mit ihren Kindern von einer 53-jährigen Frau rassistisch beleidigt. Auch in diesem Fall stellten Polizeibeamte die Personalien der alkoholisierten Täterin fest. clk