Marktredwitz. Die Unzufriedenheit eines Mainzer Rentners über seine Nacht in einem oberfränkischen Hotel ist zum Fall für die Polizei geworden. Der 81-Jährige beschwerte sich an der Rezeption des Hotels in Marktredwitz (Landkreis Wunsiedel), er habe schlecht geschlafen. Deshalb weigerte er sich, die Rechnung zu begleichen. Auch sei er mit weiteren Leistungen nicht zufrieden gewesen, unter anderem fand er die Parkgebühr zu teuer. Erst als die Beamten anrückten, zahlte der Mann. Er musste mit der Bahn nach Hause fahren, denn der Polizei fiel auf, dass er trotz Fahrverbots mit seinem Auto von Rheinland-Pfalz nach Franken gefahren war. dpa/nd