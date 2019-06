Rapperin Hayti lässt die durch Heinz-Christian Strache berühmt gewordene Villa in ihrem neuen Video auftreten. Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Die Villa auf Ibiza, die durch den zu einer Staatskrise in Österreich führenden Skandal um das Gespräch zwischen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und einer angeblichen russischen Oligarchin Berühmtheit erlangte, spielt eine wichtige Rolle im neuen Musikvideo der Hamburger Rapperin Haiyti. Für das Video zu »Coco Chanel« suchte man nach einem genregerechten Drehort und wurde in Ibiza fündig, berichtete das »Monopol-Magazin«.

Regie zum Video führten Paul Spengemann und Steffen Goldkamp, die wie Haiyti an der Hochschule für Bildende Kunst in Hamburg studierten. »Als wir dann dort angekommen sind, waren wir geschockt von der Banalität des Ortes«, erklärte Spengemann. »Es war uns aber wichtig, dass wir den Bezug nicht wie in einem Satirevideo überziehen.« Das Strache-Video hatte die ÖVP-FPÖ-Koalition von Sebastian Kurz gestürzt. nd