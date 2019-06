Viel konnte man am Montag von der Brücke gegenüber des »Clubs der Visionäre« aus nicht sehen. Wer jedoch nordöstlich Richtung Spree schaute, dem verriet die riesige schwarz-verkohlte Trauerweide, was sich hier am Samstagmorgen abgespielt hatte: Gegen 8.15 Uhr war ein Brand in dem berühmten Club am Flutgraben zwischen Treptow und Kreuzberg ausgebrochen. Die Open-Air Diskothek ist seit fast zwei Jahrzehnten eine feste Größe in der Berliner Clubszene und vor allem für ihre Partys auf der Sonnenterrasse direkt am Wasser bekannt.

Während Kriminaltechniker*innen der Spurensicherung am Montagvormittag noch vor Ort ermittelten, hat das Feuer längst eine Diskussion um Brandschutz und bauliche Standards ausgelöst. Bereits kurz nach Ausbruch des Brandes hatte die Berliner Feuerwehr auf Twitter bekannt gegeben, dass der Club ...