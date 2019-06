Dresdner. Das Bundesfamilienministerium stellt Sachsen zusätzliche 300 000 Euro an Fördermitteln bereit. Das Geld werde an drei Dresdner Projekte vergeben, teilte Sachsens Integrationsministerium am Montag mit. Integrationsministerin Petra Köpping (SPD) wird die Fördermittelbescheide am Mittwoch überreichen. Mit 150 000 Euro geht die Hälfte an den Verein RAA Sachsen, der Opfer rechter Gewalt berät. Weitere 100 000 Euro erhält das Kulturbüro Sachsen für ein mobiles Beratungsprojekt zur Demokratieförderung. Der Verein Courage Werkstatt bekommt zusätzliche 50 000 Euro für ein mobiles Beratungsprojekt speziell an Schulen. Laut Integrationsministerium sind die Förderungen Teil des Bundesprogramms »Demokratie leben!«, aus dem heraus das Demokratie-Zentrum Sachsen entstanden ist. epd/nd