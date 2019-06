Michel Platini Foto: imago images/Giordano

Der für alle Fußballaktivitäten gesperrte frühere UEFA-Präsident Michel Platini ist von der französischen Polizei in Gewahrsam genommen worden. Das bestätigten Justizkreise am Dienstag. Hintergrund ist laut französischen Medien eine schon seit 2016 laufende Ermittlung zu der umstrittenen Vergabe der Männer-WM 2022 an Katar. Unter anderem geht es um den Verdacht der Bestechung.

Die Ermittler interessieren sich der Online-Plattform »Mediapart« zufolge für Platinis Treffen im Élyséepalast Ende November 2010 mit dem damaligen Präsidenten Nicolas Sarkozy und dem heutigen Emir Tamim bin Hamad des Emirats Katar. Kurz darauf waren am 2. Dezember 2010 die WM-Turniere 2018 an Russland und 2022 an Katar vergeben worden. Seitdem hielten sich massive Anschuldigungen von unlauteren Machenschaften bis hin zu Korruptionsvorwürfen gegen beide Gastgeberländer und mehrere FIFA-Funktionäre. Platini hatte damals ö...