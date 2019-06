Frankfurt (Oder). 670 Kilogramm Heroin, entdeckt an der deutsch-polnischen Grenze, sind die größte Menge Heroin, die jemals auf einen Schlag in Deutschland entdeckt wurde. Das erklärte das Zollfahndungsamt am Dienstag. Man habe mit dem Bundeskriminalamt gesprochen. Den Kollegen sei keine größere, früher gefundene Menge bekannt. Das Rauschgift wurde abgepackt als »Turkish Delights« und als angebliche Süßigkeit in einem Lkw geschmuggelt. Es kam vermutlich aus Afghanistan, Iran oder Irak und sollte nach Belgien gebracht werden. Entdeckt wurde es in der Nacht zum 1. Juni. dpa/nd