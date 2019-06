Potsdam. Dieter »Maschine« Birr, Sänger der von 1969 bis 2016 bestehenden Ostrockband »Puhdys« wird an diesem Mittwoch zum zweiten Brandenburger Bierbotschafter gemacht. Es ernennt ihn dazu der Verein der Klein- und Gasthausbrauereien. Dieter Birr sollte die Funktion eigentlich bereits im April von dem ehemaligen Boxer Axel Schulz übernehmen. Der Termin musste wegen einer Erkrankung von Birr jedoch verlegt werden. nd

