Drei Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag drei Männer in Tiergarten angegriffen und beleidigt. Den Schilderungen der Angegriffenen zufolge waren sie kurz vor 23 Uhr in einer Parkanlage am Oswald-Schumann-Platz unterwegs, als sie von dem Trio homophob beleidigt wurden. Als die Beleidigten nicht darauf reagierten, griffen sich die Unbekannten Baumäste und warfen diese in deren Richtung. Ein 56-Jähriger wurde getroffen und leicht verletzt. Seine beiden Begleiter, 51 und 68 Jahre alt, konnten ausweichen. Anschließend flüchteten die Unbekannten. Der Polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. nd