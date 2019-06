150 Gramm Gurke waschen, reiben, in einen hohen Rührbecher geben, zusammen mit einer Prise Salz, je einem Zweig frischer Minze und Dill plus 150 Gramm Lupinen-»Joghurt« oder Buttermilch mit dem Pürierstab fein mixen, auf 2 Gläser verteilen und in kleinen Schlucken genießen. Die Erfrischung ist auch zum Mitnehmen geeignet. anu