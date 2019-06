Schwerin. Hunderte Lehrer sind in Mecklenburg-Vorpommern fehlerhaft verbeamtet worden. Dabei geht es um Gymnasiallehrer, die wegen des Lehrermangels nicht an Gymnasien eingesetzt werden, aber an ihren Schulen dennoch als Studienräte verbeamtet wurden. Dies ist laut Besoldungsgesetz nicht erlaubt. Ein Sprecher des Bildungsministerium bestätigte dies, sagte dazun aber, es handele sich lediglich um ein formaljuristisches Problem. dpa/nd