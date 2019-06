Saarbrücken. Nach dem Finanzskandal um den Landessportverband für das Saarland stimmte der Landtag am Mittwoch in Saarbrücken in erster Lesung für ein Gesetz über eine neue Struktur. Das bisherige achtköpfige ehrenamtliche Verbandspräsidium soll durch einen zwei Personen starken hauptamtlichen Vorstand ersetzt werden. Neu geschaffen wird ein neunköpfiger Aufsichtsrat, der den Vorstand kontrollieren soll. dpa/nd