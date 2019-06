In Berlin ist ein US-Amerikaner wegen seines jüdischen Glaubens attackiert und verletzt worden. Am späten Dienstagabend sei der 23-Jährige in einer Parkanlage im Stadtteil Steglitz-Zehlendorf aus einer zehnköpfigen Gruppe heraus von drei unbekannten Tätern zunächst belästigt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Einer der Täter habe den Mann nach dessen Religion befragt, hieß es weiter. Nachdem der US-Amerikaner sich zu seinem jüdischen Glauben bekannt habe, sei er von dem Täter ins Gesicht geschlagen worden. Dabei habe er ein Hämatom am Auge erlitten. epd/nd